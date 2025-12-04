„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister

Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.

Man liebt ihn, man findet ihn doof oder man hat so gar keine Gefühlsregung, wenn es um den Coca-Cola-Truck geht. Aber er ist bekannt. Seit Coca-Cola Mitte der Neunziger Jahre Werbespots drehte, in denen Santa Claus mit dem Truck durch verschneite Winterlandschaften fährt und Kindern ein Leuchten in die Augen zaubert, hat nahezu jeder einen Bezug...