Der Coca-Cola-Truck hatte eine so große Anziehungskraft, dass es sich gestaut hat auf Freibergs Straßen. Hier gibt’s die schönsten Eindrücke vom Schloßplatz.

Es ist soweit: Der lang ersehnte Coca Cola-Truck war am Dienstagmorgen auf dem Freiberger Schloßplatz eingefahren. Die Menschen standen teils anderthalb Stunden an, um ein Foto mit dem Weihnachtsmann zu bekommen oder eine Coca-Cola-Flasche zu beschriften und mitzunehmen. Gegen 10.30 Uhr fuhr der Truck auf den Schlossplatz vor, begleitet von der...