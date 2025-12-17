MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Wie Bergstadtfest, nur im Winter: Coca-Cola-Truck mobilisiert Massen in Freiberg - mit Drohnenvideo

Luftaufnahme vom 16. Dezember 2025 in Freiberg. Der Coca-Cola-Truck zieht tausende Besucher an. Im Dunkeln kam der beleuchtete Truck nochmal anders zur Geltung als tagsüber.
Luftaufnahme vom 16. Dezember 2025 in Freiberg. Der Coca-Cola-Truck zieht tausende Besucher an. Im Dunkeln kam der beleuchtete Truck nochmal anders zur Geltung als tagsüber. Bild: Erik Frank Hoffmann
Luftaufnahme vom 16. Dezember 2025 in Freiberg. Der Coca-Cola-Truck zieht tausende Besucher an. Im Dunkeln kam der beleuchtete Truck nochmal anders zur Geltung als tagsüber.
Luftaufnahme vom 16. Dezember 2025 in Freiberg. Der Coca-Cola-Truck zieht tausende Besucher an. Im Dunkeln kam der beleuchtete Truck nochmal anders zur Geltung als tagsüber. Bild: Erik Frank Hoffmann
 7 Bilder
Freiberg
Wie Bergstadtfest, nur im Winter: Coca-Cola-Truck mobilisiert Massen in Freiberg - mit Drohnenvideo
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 17.000 Besucher sind am Dienstag zum Schloßplatz gepilgert, um den Weihnachtstruck zu sehen. Nicht alle hatten die Chance - oder die Geduld, ins Innere zu blicken. Also: Was gab es da zu sehen?

Da steht er nun, der Truck, knallrot, mit hellen Lämpchen, dem klassischen Coca-Cola-Schriftzug, einem lachenden Santa Claus. Der wahrgewordene Kindheitstraum vieler Erwachsener, die in den Neunzigern die Weihnachtswerbung von Coca Cola förmlich aufgesaugt haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg 17.000 Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 15 Bilder
Anna, Vanessa, Julie, Ben und Carolin aus Freiberg sind seid 15.00 Uhr auf dem Schlossplatz.
Der Coca-Cola-Truck hatte eine so große Anziehungskraft, dass es sich gestaut hat auf Freibergs Straßen. Hier gibt’s die schönsten Eindrücke vom Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
Mehr Artikel