Wie Bergstadtfest, nur im Winter: Coca-Cola-Truck mobilisiert Massen in Freiberg - mit Drohnenvideo

Freiberg
Rund 17.000 Besucher sind am Dienstag zum Schloßplatz gepilgert, um den Weihnachtstruck zu sehen. Nicht alle hatten die Chance - oder die Geduld, ins Innere zu blicken. Also: Was gab es da zu sehen?
Da steht er nun, der Truck, knallrot, mit hellen Lämpchen, dem klassischen Coca-Cola-Schriftzug, einem lachenden Santa Claus. Der wahrgewordene Kindheitstraum vieler Erwachsener, die in den Neunzigern die Weihnachtswerbung von Coca Cola förmlich aufgesaugt haben.
