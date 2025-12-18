Kommentar zum Coca-Cola-Truck in Freiberg: So funktionieren Kindheitsträume

Die Werbung von Coca-Cola gehört für viele zur Weihnachtszeit wie Glühwein oder „Last Christmas“. Doch braucht es das, um an muckelige Kindheitsmomente zu erinnern?

„Kindheitstraum", so haben uns Besucher des Coca-Cola-Trucks dieses Ereignis für sie beschrieben. Kein Wunder: Selbst wenn alles schiefläuft, können Groß und Klein sich seit den 1990ern auf den Weihnachts-Werbespot mit den Trucks, Melanie Thorntons Song und vielen glücklichen Menschen verlassen: Er ist eine Konstante in einer unruhigen...