  • 17.000 Besucher beim Coca-Cola-Truck: Was können sich Freiberg und das Erzgebirge davon abschauen?

Am Coca-Cola-Truck kommen Menschen zusammen. Deswegen lohnen sich die Aktionen für die Marke. Davon kann die Region sich ein oder zwei Sachen abschauen.
Am Coca-Cola-Truck kommen Menschen zusammen. Deswegen lohnen sich die Aktionen für die Marke. Davon kann die Region sich ein oder zwei Sachen abschauen.
Sandra Bayer ist Professorin für Marketing an der Hochschule Mittweida.
Sandra Bayer ist Professorin für Marketing an der Hochschule Mittweida.
Rektorin Jutta Emes sieht Parallelen zwischen Coca Cola und der Bergakademie: Beide handeln international, sind aber lokal verbunden.
Rektorin Jutta Emes sieht Parallelen zwischen Coca Cola und der Bergakademie: Beide handeln international, sind aber lokal verbunden.
Freiberg
17.000 Besucher beim Coca-Cola-Truck: Was können sich Freiberg und das Erzgebirge davon abschauen?
Von Johanna Klix
Coca-Cola hat es geschafft, ein Teil der Kindheit von vielen zu sein. Mit dem Truckbesuch kam das auch Freiberg für sein Image zugute. Das geht auch ohne Großkonzern, sagen Marketingprofis der Region.

Für Coca-Cola war der Truckbesuch in Freiberg sicherlich ein Erfolg: 17.000 Menschen besuchten das Event auf Schlossplatz. Mit Großveranstaltungen und Marketing kennt sich die Rektorin der TU Bergakademie Freiberg Jutta Emes aus. Sie war Professorin für Marketing und Medien an der Bauhausuniversität in Weimar. „Das bringt nicht nur Coca-Cola...
