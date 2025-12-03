Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest

Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?

Coca Cola hat auf der Weihnachtstruck-Tour durch Deutschland einen Stopp in Freiberg fest eingeplant. Das gab eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch bekannt. Fest steht, dass der geschmückte Truck am Dienstag, den 16. Dezember, 15 bis 20 Uhr auf dem Schloßplatz in Freiberg halten wird. Die Stadt Freiberg bestätigt diesen Termin. Am Truck...