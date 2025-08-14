Coliforme Bakterien: Wasserzweckverband Freiberg rät in Großschirma zur Vorsicht beim Trinkwasser

Freiberg
In einer Wasserprobe sind Grenzwerte der Trinkwasserverordnung überschritten worden. Was Anwohner beachten sollten.
Der Wasserzweckverband Freiberg hat seine Kunden im Raum Großschirma aufgefordert, das Leitungswasser abzukochen, wenn sie es trinken beziehungsweise für die Mundhygiene oder die Zubereitung von Speisen verwenden wollen. Die Empfehlung gelte insbesondere für Säuglinge und Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.