Crash in Großschirma: Zwei Autos, 17.500 Euro Schaden

In Großschirma sind an einer Grundstücksausfahrt an der Hauptstraße ein VW und ein Skoda zusammengestoßen. Was ist passiert?

Enormer Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagvormittag in Großschirma ereignet hat. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag zum Unfallhergang mitteilte, wollte die 40-jährige Fahrerin eines Pkw VW gegen 10 Uhr von einem Grundstück auf die Hauptstraße (Staatsstraße 197) fahren. Dabei stieß...