Daheim alles verloren: Warum zwei Ukrainerinnen in Freiberg ehrenamtlich in der Kita helfen

Die Geschichte einer Freundschaft. Zwei ukrainische Frauen engagieren sich in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Freiberg. Welchen Herausforderungen stellen sie sich?

„Wir haben alles verloren“, flüstert Zhanna Kramarevska auf die Frage, ob sie in der Zukunft in Deutschland bleiben möchte. Ihre Freundin Marta Rohovska versucht sie aufzumuntern. „Jetzt bleiben wir hier, nach all dem Stress!“, sagt die 38-Jährige. Dann wird auch sie ernst. „Wir haben, was wir haben. Wir sind zufrieden.“