Dank einer guten Idee: Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle baut ihr neues Feuerwehrhaus zum halben Preis

Schon in diesem Jahr soll das neue Depot in Neuclausnitz in Betrieb gehen. Die Gemeinde schlägt damit mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Auch wenn es schon seit fünf Jahren geschlossen hat – das Autohaus Meyer in Neuclausnitz kennt jeder. Die B 171 führt daran vorbei und damit auch die täglichen Wege der Einwohner von Rechenberg-Bienenmühle. Dass sich nun etwas tut auf dem Areal, war in den vergangenen Wochen an den Baufahrzeuge und Handwerkerautos zu erkennen, die...