Das Aus fürs „Kinderland“ Brand-Erbisdorf: So denken die Stadträte darüber

Die Empörung war groß in Brand-Erbisdorf: Nun nimmt der Stadtrat die Schließung der Kita „Kinderland“ billigend zur Kenntnis. Was soll das? Und was erwarten die Räte nun von der Verwaltung?

Der Drops ist gelutscht: Am Dienstagabend hat sich der Stadtrat von Brand-Erbisdorf zur Schließung der Kita „Kinderland" positioniert.