Immobilienmanagement in Brand-Erbisdorf: Wie weiter mit der alten Edeka-Kaufhalle (oben), der Ex-Kita (links) und dem Jufz (rechts)?
Dr. Martin Antonow ist seit 2007 Oberbürgermeister von Brand-Erbisdorf.
Seit die Kinder aus der Kita „Kinderland“ ausgezogen sind, ist der Spielplatz verwaist. Aber die Umbaupläne für das Gebäude stehen nun.
Das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum am Haasenweg 1. Das Gebäude ist verschlissen.
Der ehemalige Edeka, Am Goldbachtal 2. Das Gebäude gehört der Stadt Brand-Erbisdorf und steht seit Jahren leer.
Freiberg
Ex-Kita, Jufz und alte Kaufhalle: Was wird aus den drei Immobilien in Brand-Erbisdorf?
Von Cornelia Schönberg
Vor einem Jahr tobte Brand-Erbisdorf, weil die Kita „Kinderland“ schließen sollte. Nun gibt es konkrete Umbaupläne für die Ex-Kita. Das hat Auswirkungen auf das Jufz. Und was wird aus der Edeka-Brache?

Vor gut einem Jahr hatte ein Brief von OB Martin Antonow für eine Empörungswelle in Brand-Erbisdorf gesorgt: Darin informierte er, dass sich die Stadt und die Kita-Trägerin Awo darauf verständigt haben, die Kita „Kinderland“ im Külzgebiet zu schließen. 49 Kinder wurden zu diesem Zeitpunkt dort betreut. Die Auslastung war speziell im...
