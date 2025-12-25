Das bewegte Leben der Regina Frey: Von internationalen Auftritten bis zu Gemeinschaft im Pflegeheim in Sayda

In ihrem Fotobuch behütet die 85-Jährige kostbare Erinnerungen. Von der Liebe auf den ersten Blick bis zu den gemeinsamen Auftritten mit ihrem Mann Kurt. Eine Zeitreise, die sie gerne teilt.

In ihrem Zimmer im Saydaer Pflegeheim „Mortelgrund" ist Regina Frey nicht anzutreffen. Die 85-Jährige ist mit dem Rollator unterwegs. Bewegung ist ihr ein und alles.