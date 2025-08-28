Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest

Freiberg
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
cht Friedebacher Musikanten haben Kondition bewiesen und über 200 Holztreppen bewältigt für ein traditionelles Ritual in schwindelerregender Höhe: Mit dem Turmblasen vom Kirchturm sind die Saydaer in ihr Bergfest gestartet - vor vielen Zuhörern und Zuschauern. Egal, aus welcher Richtung man ankommt: Immer fällt beim Blick auf Sayda ein...
