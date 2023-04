Das Haus der Lieblingsplätze in Freiberg

Tagesmutter Sylke Weidner (von links) ließ sich am Donnerstag von Tina Otto und Karolin Kodym von der Wohnungsgenossenschaft Freiberg die Räume im "Haus der Generationen" am Siedlerweg 10 in Freiberg zeigen, in die sie mit ihrer "Knopfkiste" im August dieses Jahres umziehen will. Foto: Eckardt Mildner