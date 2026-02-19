MENÜ
Am 20. Februar haben sie großen Auftritt: Paulina und Lukas (r.) haben sich beim Zirkusprojekt in Halsbrücke für Akrobatik mit dem Ball entschieden.
Luiz (l.) begleitet seine Schwester Luzy und hilft den Trainern in den Workshops in Halsbrücke. Vor über sechs Jahren stand er als Grundschüler selbst in der Manege. Heute ist er in der 10. Klasse, kehrt als Betreuer zurück und unterstützt die Übungsleiter.
Zirkustrainer René (l.) muss Lia (m.) in Halsbrücke wenig helfen, damit sie auf dem Ball balanciert.
Freiberg
„Das ist cool!“ – Kinder verwandeln sich in Halsbrücke in Zirkusartisten
Von Mathias Herrmann
In den Winterferien hat das Zirkusfieber den Halsbrücker Hort im Griff. Unter dem Motto „Miteinander-Manege“ verwandelt sich die Sporthalle nahe Freiberg in eine Welt voller Magie und Akrobatik.

Die Begeisterung war riesig im Hort „Wirbelsturm“ in Halsbrücke, als die Nachricht die Runde machte, dass es wieder ein Zirkusprojekt in den Winterferien gibt. „Innerhalb von vier Tagen waren die Anmeldelisten voll“, erinnert sich Erzieherin Jana Kohlschmidt vom Hort.
