„Das ist sonst nicht so“: Buntes Gartenfest im „Bunten Haus“ Freiberg

Zum zweiten Mal fand das Interkulturelle Gartenfest im Freiberger „Bunten Haus“ statt. Rund 700 Gäste konnten internationale Küche und Kultur genießen. Und waren begeistert.

So könnte es immer sein. Das haben Kadige und Annett zum Interkulturellen Gartenfest am Samstag in Freiberg gesagt. Auf dem Fest auf dem Gelände des „Bunten Hauses“ fühlten sich die beiden Frauen aus Kamerun sichtlich wohl. Sie freuten sich über die internationalen Kulturbeiträge und ließen sich landestypische Gerichte verschiedener...