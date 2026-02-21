Freiberger Agenda-Verein lädt zu Vortrag von Ramatu Leeder-Kamanda ein

Freiberg
Die in Sierra Leone aufgewachsene Freibergerin gestaltet den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Erzähl mir von früher“.
Im Bunten Haus an der Tschaikowskistraße 57A in Freiberg heißt es am Montag ab 17.30 Uhr „Erzähl mir von früher“. Ramatu Leeder-Kamanda berichtet von ihrem Aufwachsen in Sierra Leone – sie war dort 2. Vorsitzende in der Studierendenbewegung – und ihrem Leben in Freiberg.
