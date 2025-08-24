Das Riesen-Klassentreffen von Rechenberg-Bienenmühle

In den Erinnerungen an die Schulzeit steckt ein ganzes Zeitalter. Was die ehemaligen Schüler in dem erzgebirgischen Dorf alles gemeistert haben.

Für 1000 Personen ist das große Festzelt auf dem Rechenberger Sportplatz ausgelegt, und es ist randvoll. Schüler der zehnten Klasse versuchen, die hineinflutenden Generationentreffen-Besucher zu ihren Jahrgangs-Tischen zu lotsen, doch viele sind viel zu abgelenkt: War das nicht der Wolfgang? Die Irma? Jessica ist da hinten!