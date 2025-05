„Das waren Berge“ - Saisonvorbereitung im Ökobad Rechenberg

In der guten Wasserqualität steckt viel Arbeit - hier reinigen Pflanzen statt Chlor. Badbetreiber Jens Fischer bringt derzeit die Anlage auf Vordermann. Doch für die Eröffnung muss noch mehr stimmen.

Wann die Freibadsaison in Rechenberg losgeht? Jens Fischer, der Betreiber des Ökobads an der Muldentalstraße, will sich nicht festlegen: „Das ist derart vom Wetter abhängig“, sagt er. „Einen Termin gebe ich nicht mehr vor. Nachher steht überall, es ist geöffnet, dabei ist das Wetter so schlecht, dass es sich nicht lohnt.“ Doch die...