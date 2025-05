Der Buchsbaumzünsler frisst sich durch Mittelsachsen

Die Buchsbäume können innerhalb von drei Tagen verkahlen. Schuld ist eine Motte, gegen die kein Kraut gewachsen scheint. Experten haben der „Freien Presse“ verraten, welche Chancen Gärtner haben.

In der Gartensparte Am Maßschacht ist derzeit ein Trauerspiel zu beobachten: Kaum haben die Buchsbäume in den ihre saftgrünen Bättchen ausgetrieben, sind sie auch schon wieder weg - und der Strauch, der doch eigentlich das ganze Jahr über grün ist, sieht merkwürdig verkahlt aus.