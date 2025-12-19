Jahresendspurt für die Hoteliers im Erzgebirge: Wo ist noch was frei?

In den Gasthöfen, Hotels und Pensionen von Nassau, Holzhau, Friedebach und Sayda geht es jetzt noch mal richtig los. Vereinzelt gibt es noch Chancen auf Festtagsessen oder Quartier bei Freiberg.

Wenn Schnee liegt zwischen Frauenstein und Sayda, ist alles ganz einfach. Dann buchen die Leute Hotelzimmer oder Ferienwohnungen und kommen auch. Doch sobald es taut, trudeln die Stornierungen ein. Nadine Rieke, die die Pension Erzhof in Nassau bei Frauenstein betreibt, kann ein Lied davon singen.