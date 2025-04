Der Demokratie-Influenzer Ruprecht Polenz liest am 26. März in Freiberg

Lesung und Gespräch finden in der Alten Mensa statt. Eine Platzreservierung wird dringend empfohlen.

Tu was! Das ist die Losung des parteiübergreifend anerkannten Demokratie-Influencers Ruprecht Polenz. „Er vermittelt in seiner kurzen Intervention den Wert unserer Staats- und Gesellschaftsform ganz neu und beschreibt mehr als ein Dutzend konkrete Möglichkeiten, um sich politisch zu engagieren“, heißt es in der Ankündigung einer...