Der Karpfen aus Freiberg: Ein Silvesterbrauch auf dem Prüfstand

Im Fischgeschäft von Torsten Schaarschmidt in der Freiberger Kesselgasse hat sich viel verändert. Der Karpfen-Verkauf an Silvester zeigt deutlich: Die Kundschaft wendet sich neuen Vorlieben zu.

Der Karpfen gehört für viele zum Jahreswechsel – doch gekauft wird er seltener. „Im Vergleich zu vor 20 Jahren verkaufen wir nur noch etwa die Hälfte“, sagt Torsten Schaarschmidt, Inhaber des Fischgeschäfts in der Kesselgasse in Freiberg. Besonders am 31. Dezember zeige sich, wie sehr sich das Geschäft verändert hat: „Früher habe... Der Karpfen gehört für viele zum Jahreswechsel – doch gekauft wird er seltener. „Im Vergleich zu vor 20 Jahren verkaufen wir nur noch etwa die Hälfte“, sagt Torsten Schaarschmidt, Inhaber des Fischgeschäfts in der Kesselgasse in Freiberg. Besonders am 31. Dezember zeige sich, wie sehr sich das Geschäft verändert hat: „Früher habe...