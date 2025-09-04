Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Antje Linke und Matthias Mende an einer Beatmungsmaschine im Kreiskrankenhaus Freiberg.
Antje Linke und Matthias Mende an einer Beatmungsmaschine im Kreiskrankenhaus Freiberg. Bild: Wieland Josch
Antje Linke und Matthias Mende an einer Beatmungsmaschine im Kreiskrankenhaus Freiberg.
Antje Linke und Matthias Mende an einer Beatmungsmaschine im Kreiskrankenhaus Freiberg. Bild: Wieland Josch
Freiberg
„Der menschliche Faktor ist wichtig“: Erstmals Atmungstherapeutin am Kreiskrankenhaus Freiberg
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist ein neues Aufgabenfeld für Schwester Antje: Seit Mai ist sie die erste Atmungstherapeutin am KKH. Eine Aufgabe, die ihr viel Freude macht und Patienten Hilfe bringt.

Antje Linke ist seit über 30 Jahren im Kreiskrankenhaus Freiberg (KKH) tätig. Dabei suchte sie stets nach neuen Herausforderungen und Möglichkeiten, sich weiterzubilden. 1989 begann sie ihre dreijährige Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, 2006 die Weiterbildung zur Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin, 2013 die zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
18:00 Uhr
5 min.
OP-Roboter, neue MVZ-Ärzte, digitale Fieberkurve: So investiert das Freiberger Krankenhaus in die Zukunft
Matthias Stolze ist seit Februar 2024 Chef der Krankenhausholding in Freiberg.
Kliniken unter Druck, hohe Verluste, dünne Personaldecken: Die schlechten Prognosen reißen nicht ab. Für das Krankenhaus Freiberg verkündet Chef Matthias Stolze jetzt dennoch gute Nachrichten.
Grit Baldauf, Wieland Josch
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
30.07.2025
4 min.
Appell für mehr Organspenden: Warum das Kreiskrankenhaus Freiberg keine Transplantationen durchführt
Oberarzt Viktor Horn und Chefarzt Dr. Henning Bagelmann (v. l.) im Gespräch mit den Tour-Teilnehmern im Kreiskrankenhaus Freiberg.
Organspenden können Leben retten. Das zeigten erst kürzlich 34 Radfahrer, die auf einer Tour auch nach Freiberg kamen und ihr Leben solchen Spenden verdanken. Das KKH Freiberg unterstützt das.
Wieland Josch
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel