„Der menschliche Faktor ist wichtig“: Erstmals Atmungstherapeutin am Kreiskrankenhaus Freiberg

Es ist ein neues Aufgabenfeld für Schwester Antje: Seit Mai ist sie die erste Atmungstherapeutin am KKH. Eine Aufgabe, die ihr viel Freude macht und Patienten Hilfe bringt.

Antje Linke ist seit über 30 Jahren im Kreiskrankenhaus Freiberg (KKH) tätig. Dabei suchte sie stets nach neuen Herausforderungen und Möglichkeiten, sich weiterzubilden. 1989 begann sie ihre dreijährige Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, 2006 die Weiterbildung zur Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin, 2013 die zur... Antje Linke ist seit über 30 Jahren im Kreiskrankenhaus Freiberg (KKH) tätig. Dabei suchte sie stets nach neuen Herausforderungen und Möglichkeiten, sich weiterzubilden. 1989 begann sie ihre dreijährige Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, 2006 die Weiterbildung zur Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin, 2013 die zur...