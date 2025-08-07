Der neue Kletterturm für die Kita „Bahnhofspatzen“ in Sayda ist eine echte Gemeinschaftsarbeit

Eltern und Kita-Leitung setzten eine beispiellose Sammelaktion in Gang. Nur eine Frage bleibt offen: Waren sie vielleicht zu erfolgreich?

Saydas Wahrzeichen? Natürlich der Wasserturm! Als Spielplatzgeräte-Bauer Klaus Kriehn fragte, wie das neue Klettergerüst für die Kinder der Kita „Bahnhofspatzen" aussehen könnte, hatte die Kita-Leiterin Kerstin Thiel sofort diese Idee - und auch das Geld.