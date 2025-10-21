„Der Ton hat sich verändert“: OB-Kandidat Steve Ittershagen über seinen Rücktritt vom Rücktritt in Freiberg

Freiberg. Erst wollte er OB werden, dann zog er sich zurück – und steht nun doch wieder auf dem Stimmzettel: Steve Ittershagen darf wegen eines Formfehlers nicht aufhören. Nun greift er wieder an. Wieso?

Freie Presse: Sie wollten nach dem ersten Wahlgang aufgeben, dann kam der Formfehler – und jetzt starten Sie wieder durch. Mit 15.000 Flyern rufen Sie auf, Sie zu wählen. Warum dieser Rücktritt vom Rücktritt? Freie Presse: Sie wollten nach dem ersten Wahlgang aufgeben, dann kam der Formfehler – und jetzt starten Sie wieder durch. Mit 15.000 Flyern rufen Sie auf, Sie zu wählen. Warum dieser Rücktritt vom Rücktritt?