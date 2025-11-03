Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Eckardt Mildner
 4 Bilder
Freiberg
Deutschlandpremiere: Sabine Ebert stellt neues Buch in Freiberg vor
Von Wieland Josch, Grit Baldauf, Eckardt Mildner
Die Bestseller-Autorin Sabine Ebert hatte sich für die Deutschlandpremiere ihres neuen Romans ihre alte Heimat Freiberg ausgesucht.

Beim letzten Mal hatte es nicht geklappt, dass ein neues Buch von Sabine Ebert seine Deutschlandpremiere in Freiberg feierte. Doch diesmal war es wieder soweit. Am Montagabend stellte die gefeierte Bestseller-Autorin, einst in Freiberg ansässig, ihren neuen Roman „Der Silberbaum - Das Ende der Welt“ in der Freiberger Nikolaikirche dem...
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
12:15 Uhr
4 min.
Zeitreise ins Mittelalter: Sabine Ebert feiert Buchpremiere in Freiberg
Sabine Ebert (l.) präsentierte ihren neuen Roman gemeinsam mit dem Verein Mark Meissen 1200.
Bestsellerautorin Sabine Ebert feierte die Buchpremiere ihres 16. Romans in der Nikolaikirche in Freiberg. Vor ausverkauftem Haus stellten sie und der Verein Mark Meissen 1200 das 13. Jahrhundert vor.
Mathias Herrmann
06:00 Uhr
5 min.
Neuer Roman von Sabine Ebert: Ist das Ende der Welt gekommen?
Geschichtsfan: Sabine Ebert in Kostüm beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig.
Herrschaftsjahre eines jungen Fürsten: Sabine Ebert legt den zweiten Teil ihrer „Silberbaum“-Trilogie vor. Es ist der nunmehr 16. historische Roman der Dresdner Autorin.
Ute Krebs
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
