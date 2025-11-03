Deutschlandpremiere: Sabine Ebert stellt neues Buch in Freiberg vor

Freiberg
Die Bestseller-Autorin Sabine Ebert hatte sich für die Deutschlandpremiere ihres neuen Romans ihre alte Heimat Freiberg ausgesucht.
Beim letzten Mal hatte es nicht geklappt, dass ein neues Buch von Sabine Ebert seine Deutschlandpremiere in Freiberg feierte. Doch diesmal war es wieder soweit. Am Montagabend stellte die gefeierte Bestseller-Autorin, einst in Freiberg ansässig, ihren neuen Roman „Der Silberbaum - Das Ende der Welt“ in der Freiberger Nikolaikirche dem...
