Deutschlands krasseste Marathonläuferin läuft durch Freiberg - und der OB läuft mit

Freiberg
Joyce Hübner (37) will in 495 Marathonläufen alle deutschen Städte besuchen. Flöha und Hainichen kennt sie schon. Am Sonntag liegt Freiberg auf ihrer Strecke. Der amtierende OB ist vorbereitet.
Deutschlands krasseste Marathonläuferin läuft durch Freiberg: Joyce Hübner, 37, aus Berlin, ist leidenschaftliche Läuferin und stellt sich selbst immer wieder vor neue große Herausforderungen. Ihr aktuelles Ziel: In 495 Tagen will sie 495 Marathons laufen und dabei alle 2059 deutschen Städte kreuzen, durchlaufen oder zumindest einmal die...
