  • Die Bilanz der Silvesternacht im Raum Freiberg-Flöha: Ein Schwerverletzter, eine Festnahme und viele Bilder

Prosit Neujahr: Wie hier im Freiberger Tivoli ist vielerorts gefeiert worden. Bild: Marcel Schlenkrich
Prosit Neujahr: Wie hier im Freiberger Tivoli ist vielerorts gefeiert worden. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Die Bilanz der Silvesternacht im Raum Freiberg-Flöha: Ein Schwerverletzter, eine Festnahme und viele Bilder
Von Steffen Jankowski
Silvester und Neujahrsmorgen in der Region: Die Polizei meldete mehrere „silvestertypische Einsätze“ in der Region. Aber es gibt auch Positives zu berichten.

Die Polizei hat zum Jahreswechsel mehrere „silvestertypische Einsätze“ im Raum Freiberg-Flöha gemeldet. So musste ein junger Freiberger den Jahreswechsel im Polizeigewahrsam verbringen. Der 19-Jährige hatte in der Oststraße am offenen Seitenfenster eines Streifenwagens einen illegalen Feuerwerkskörper gezündet, wie Doreen Stein von der...
