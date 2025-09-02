Die Bobritzsch soll unbehindert fließen: Wehr bei Krummenhennersdorf wird abgetragen

Freiberg
Es war schon seit geraumer Zeit in einem schlechten Zustand: Das Wehr der Hofmühle wird jetzt abgetragen. Warum das mit dem Hochwasserrückhaltebecken bei Oberbobritzsch zusammenhängt.
Nur wenige hundert Meter östlich von Krummenhennersdorf, an einer verwunschen wirkenden Stelle, finden sich im Wasser der hier fließenden Bobritzsch die schon teilweise zerstörten Reste eines alten Wehrs. Dieses gehörte zur einstigen Hofmühle im Ort. Die Jahrzehnte haben dem Wehr stark zugesetzt. Nun hat endgültig seine letzte Stunde...
