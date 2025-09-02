Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mitarbeiter der LTV bereiten das schwere Gerät am Wehr bei Krummenhennersdorf vor.
Mitarbeiter der LTV bereiten das schwere Gerät am Wehr bei Krummenhennersdorf vor. Bild: Wieland Josch
Mitarbeiter der LTV bereiten das schwere Gerät am Wehr bei Krummenhennersdorf vor.
Mitarbeiter der LTV bereiten das schwere Gerät am Wehr bei Krummenhennersdorf vor. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Die Bobritzsch soll unbehindert fließen: Wehr bei Krummenhennersdorf wird abgetragen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es war schon seit geraumer Zeit in einem schlechten Zustand: Das Wehr der Hofmühle wird jetzt abgetragen. Warum das mit dem Hochwasserrückhaltebecken bei Oberbobritzsch zusammenhängt.

Nur wenige hundert Meter östlich von Krummenhennersdorf, an einer verwunschen wirkenden Stelle, finden sich im Wasser der hier fließenden Bobritzsch die schon teilweise zerstörten Reste eines alten Wehrs. Dieses gehörte zur einstigen Hofmühle im Ort. Die Jahrzehnte haben dem Wehr stark zugesetzt. Nun hat endgültig seine letzte Stunde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
01.08.2025
2 min.
Entscheidung zum Hochwasserrückhaltebecken Oberbobritzsch: Wurde der Widerspruch zugelassen?
Am Hochwasserrückhaltebecken Oberbobritzsch wird bereits gearbeitet.
Zwei Jahrzehnte lang währte das Hin und Her um die Errichtung eines Rückhaltebeckens bei Oberbobritzsch. Ist der rechtliche Vorgang nun abgeschlossen?
Wieland Josch
13.08.2025
4 min.
Oldtimer, Vogelschießen und Gestört aber geil: Dorffest und Bobritzschtaltreffen in Oberbobritzsch mit Krachern
Gruppenbild mit König: Die Akteure von Dorffest und Bobritzschtaltreffen in Oberbobritzsch versammeln sich um Bobritzschtalchef Reiner Hentschel (M.).
Das Dorffest in Oberbobritzsch ist eine Institution, das Programm kann sich sehen lassen. Diesmal ist sogar das Bobritzschtaltreffen integriert. Doch was hat da ein König zu suchen?
Wieland Josch
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
Mehr Artikel