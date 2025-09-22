Die dunkle Seite des OB-Wahlkampfs in Freiberg: Drohungen und Sachbeschädigungen

Freiberg
In der Silberstadt sind Dutzende Wahlplakate verunstaltet oder gestohlen worden. Der Polizei liegen vier Anzeigen vor. Drei davon kommen von einer Partei.
Vor der Oberbürgermeisterwahl am 28. September in Freiberg hat die Polizei bislang vier Anzeigen wegen Beschädigungen und Diebstählen von Wahlplakaten aufgenommen. Wie Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“ weiter mitteilt, betreffen dabei allein drei Ermittlungsverfahren die AfD. Die Partei hat...
