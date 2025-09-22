Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beschmiert: Ein verunstaltetes Großplakat zur Wahl des Oberbürgermeisters in Freiberg.
Beschmiert: Ein verunstaltetes Großplakat zur Wahl des Oberbürgermeisters in Freiberg. Bild: Simon Stein/AfD
Beschmiert: Ein verunstaltetes Großplakat zur Wahl des Oberbürgermeisters in Freiberg.
Beschmiert: Ein verunstaltetes Großplakat zur Wahl des Oberbürgermeisters in Freiberg. Bild: Simon Stein/AfD
Freiberg
Die dunkle Seite des OB-Wahlkampfs in Freiberg: Drohungen und Sachbeschädigungen
Von Steffen Jankowski
In der Silberstadt sind Dutzende Wahlplakate verunstaltet oder gestohlen worden. Der Polizei liegen vier Anzeigen vor. Drei davon kommen von einer Partei.

Vor der Oberbürgermeisterwahl am 28. September in Freiberg hat die Polizei bislang vier Anzeigen wegen Beschädigungen und Diebstählen von Wahlplakaten aufgenommen. Wie Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“ weiter mitteilt, betreffen dabei allein drei Ermittlungsverfahren die AfD. Die Partei hat...
