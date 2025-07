Die Eisenbahn wird 200 - und das wird in Mittelsachsen im September groß gefeiert

Am 20./21. September steigt laut Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) die größte Bahnparty der Region. Tickets sollte man sich bereits jetzt sichern.

Die Eisenbahn wird 200: Im September 1825 fuhr die erste Bahn – zwischen Stockton und Darlington (England). Zum Jubiläum lädt der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) zu einem Riesenfest ein. Die Party steigt am Wochenende 20./21. September. In 16 Kommunen gibt es 22 Veranstaltungsorte. So pendelt der Doppelstockschienenbus „Alma“ am 20....