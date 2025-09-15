Die „Freie Presse“ bietet einen Wahlchecker zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg an

Anhand von 18 Fragen werden online Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Positionen der fünf Kandidaten aufgezeigt.

Freiberg. Der Wahlchecker der „Freien Presse“ zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg am 28. September 2025 ist online. Zu Beginn der kurzen Abfrage erscheint eine Einführung mit den Kandidaten. Mit einem Klick auf „Los geht’s“ startet die Befragung.

Im Anschluss beantworten die Nutzerinnen und Nutzer insgesamt 18 Fragen zu aktuellen Themen der Stadt, zum Beispiel zu Radwegen, zur Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbeflächen oder zur Klimaneutralität. Zu jeder Frage stehen vier Antwortmöglichkeiten bereit, von voller Zustimmung bis zur völligen Ablehnung. Die Abfrage läuft automatisch weiter, ein Zurückgehen ist möglich.

Zum Schluss werden die eigenen Antworten mit den Positionen der fünf Bewerber verglichen: Steve Ittershagen, Stefan Krinke, Philipp Preißler, Christian Pudack und Jens Uhlemann. Daraus ergibt sich eine Rangliste, die zeigt, mit wem die größte inhaltliche Übereinstimmung besteht.

Wer möchte, kann sich die Ergebnisse im Detail ansehen. Dabei werden die eigenen Positionen den Aussagen der Kandidierenden direkt gegenübergestellt: wo besteht Einigkeit, wo liegen Unterschiede?

Der Wahlchecker kann jederzeit neu gestartet werden. Persönliche Angaben werden nicht gespeichert oder weitergegeben. Das Angebot dient ausschließlich zur Orientierung und Vorbereitung auf die Wahl. (ros) freiepresse.de/mittelsachsen/misa-bmfg