Die „Haifischzähne“ von Freiberg

An der Kreuzung Humboldtstraße/Buchstraße sind erstmals in Freiberg „Haifischzähne“ markiert worden. Die Bodenmarkierung soll die Wartepflicht und die Gleichrangigkeit der Straßen hervorheben.

Das hat es in Freiberg noch nie gegeben: An der Kreuzung Humboldtstraße/Buchstraße markieren jetzt sogenannte Haifischzähne die Wartepflicht. Die spitzen Dreiecke sind mehr als nur auffällige Straßendeko. Sie sollen Rechts vor Links dort sichtbar machen, wo die Vorfahrt beachtet werden muss – unmittelbar am Einmündungsrand.