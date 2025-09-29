Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Kreuzungsbereich Humboldtstraße/Buchstraße in Freiberg ist neu gekennzeichnet worden. Bild: E. Mildner
Der Kreuzungsbereich Humboldtstraße/Buchstraße in Freiberg ist neu gekennzeichnet worden. Bild: E. Mildner
Freiberg
Kontroverse um Freibergs „Haifischzähne“: Spott und Lob für neue Markierung
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine neue Markierung an einer Kreuzung in Freiberg sorgt für Diskussionen. Die „Haifischzähne“ sollen die Vorfahrt regeln und so die Verkehrssicherheit erhöhen.

Die „Haifischzähne“ auf einer Kreuzung in Freiberg sorgen für muntere Diskussionen in der Bevölkerung. Worum geht‘s konkret? An der Kreuzung Humboldtstraße/Buchstraße hat die Bergstadt erstmals die spitzen Dreiecke direkt am Einmündungsrand aufgebracht – als deutliches Signal für „Rechts vor Links“ und die Gleichrangigkeit der...
