„Die Helene strotzt vor Selbstbewusstsein“: Junge Erzgebirgerin übernimmt Maschinenbaubetrieb von Vater und Großvater

So geht Familiennachfolge: Der Opa ist 100, die Enkelin 30: Mit dem Mut der dritten Generation übernimmt Helene Winterling das Ruder bei Winterling Maschinenbau in Neuhausen. Was hat sie drauf?

Als sie klein war, fuhr sie mit dem Roller durch die Werkstatt. Mit dem Maschinenbau ist sie groß geworden. Mit Technik hatte sie aber lange nichts am Hut. Heute ist Helene Winterling (30) auf dem Sprung in die Geschäftsführung des Familienunternehmens Winterling Maschinenbau in Neuhausen. Der Betrieb ist heute ein reiner Lohnfertiger für...