  „Die Helene strotzt vor Selbstbewusstsein": Junge Erzgebirgerin übernimmt Maschinenbaubetrieb von Vater und Großvater

Die Firma Winterling in Neuhausen wird künftig von Helene Winterling (Mitte) geführt. Im Bild links Opa Walfried und rechts Vater Rolf Winterling.
Die Firma Winterling in Neuhausen wird künftig von Helene Winterling (Mitte) geführt. Im Bild links Opa Walfried und rechts Vater Rolf Winterling. Bild: Eckardt Mildner
Die Firma Winterling Maschinenbau ist ein fester Bestandteil der lokalen Wirtschaft in Neuhausen. Im Bild: Eine dekorative Häuserwand am Ortseingang Neuhausen.
Die Firma Winterling Maschinenbau ist ein fester Bestandteil der lokalen Wirtschaft in Neuhausen. Im Bild: Eine dekorative Häuserwand am Ortseingang Neuhausen. Bild: Eckardt Mildner
Die Firma Winterling Maschinenbau in Neuhausen wird künftig von Helene Winterling geführt. Im Bild hält sie eine Arbeit aus ihrem ersten Lehrjahr.
Die Firma Winterling Maschinenbau in Neuhausen wird künftig von Helene Winterling geführt. Im Bild hält sie eine Arbeit aus ihrem ersten Lehrjahr. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Die Helene strotzt vor Selbstbewusstsein“: Junge Erzgebirgerin übernimmt Maschinenbaubetrieb von Vater und Großvater
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

So geht Familiennachfolge: Der Opa ist 100, die Enkelin 30: Mit dem Mut der dritten Generation übernimmt Helene Winterling das Ruder bei Winterling Maschinenbau in Neuhausen. Was hat sie drauf?

Als sie klein war, fuhr sie mit dem Roller durch die Werkstatt. Mit dem Maschinenbau ist sie groß geworden. Mit Technik hatte sie aber lange nichts am Hut. Heute ist Helene Winterling (30) auf dem Sprung in die Geschäftsführung des Familienunternehmens Winterling Maschinenbau in Neuhausen. Der Betrieb ist heute ein reiner Lohnfertiger für...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
