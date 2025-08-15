Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der frühere Bahnhof Neuhausen ist in einem schlechten Zustand.
Der frühere Bahnhof Neuhausen ist in einem schlechten Zustand. Bild: Undine Weise
Der frühere Bahnhof Neuhausen ist in einem schlechten Zustand.
Der frühere Bahnhof Neuhausen ist in einem schlechten Zustand. Bild: Undine Weise
Freiberg
„Die Hütte ist nicht mehr zu halten“: Gemeinde Neuhausen wird früheren Bahnhof kaufen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde Neuhausen im Erzgebirge strebt den Kauf des ehemaligen Bahnhofsgebäudes an. Was hat sie vor?

Die Gemeinde Neuhausen will das ehemalige Bahnhofsgebäude für 10.000 Euro kaufen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Bislang gehört die leerstehende marode Immobilie dem Unternehmer Mario Schmieder. Er hatte eine Sanierung angestrebt, doch die Kosten erwiesen sich als zu hoch. Laut Bürgermeister Andreas Drescher (parteilos) ist der Zustand...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
14.08.2025
5 min.
Familie aus Rotterdam besucht Neuhausen seit 20 Jahren – im Erzgebirge machte Tochter ihre ersten Schritte
Rico, Sanne und Petra Hoogland aus der Hafenstadt Rotterdam in Südholland lieben den Urlaub in Neuhausen im Erzgebirge.
Neuhausen im Erzgebirge ist für Familie Hoogland aus den Niederlanden zur zweiten Heimat geworden. Seit 20 Jahren kommen die Holländer in die Region – und entdecken immer wieder neue Ecken.
Heike Hubricht
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
30.07.2025
3 min.
Neuhausen hat wieder einen Bäckerladen
Neue Filiale der Bäckerei Schmieder in Neuhausen: Verkäuferin Nadine Mehner und Antonia Dietel.
Frische Brötchen vor Ort: Die Bäckerei Marcel Schmieder aus Deutschneudorf im Erzgebirge bringt das Bäckerhandwerk zurück nach Neuhausen – vorerst im ehemaligen Schlecker-Markt.
Heike Hubricht
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel