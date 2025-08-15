„Die Hütte ist nicht mehr zu halten“: Gemeinde Neuhausen wird früheren Bahnhof kaufen

Freiberg
Die Gemeinde Neuhausen im Erzgebirge strebt den Kauf des ehemaligen Bahnhofsgebäudes an. Was hat sie vor?
Die Gemeinde Neuhausen will das ehemalige Bahnhofsgebäude für 10.000 Euro kaufen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Bislang gehört die leerstehende marode Immobilie dem Unternehmer Mario Schmieder. Er hatte eine Sanierung angestrebt, doch die Kosten erwiesen sich als zu hoch. Laut Bürgermeister Andreas Drescher (parteilos) ist der Zustand...
