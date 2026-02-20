Die Kunst des Wenigen: Wie der Freiberger Lyriksalon Weltliteratur erfahrbar macht

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Buch, ein Prinzip: Catharina Jacobi machte Poetik zur Dramaturgie des Freiberger Lyriksalons.
Ein Buch, ein Prinzip: Catharina Jacobi machte Poetik zur Dramaturgie des Freiberger Lyriksalons. Bild: Elke Hussel
Teil der Dramaturgie: Das Publikum des Lyriksalons in Freiberg zeichnete mit geschlossenen Augen und erlebte Tranströmers Prinzip der Verdichtung als eigene Wahrnehmung.
Teil der Dramaturgie: Das Publikum des Lyriksalons in Freiberg zeichnete mit geschlossenen Augen und erlebte Tranströmers Prinzip der Verdichtung als eigene Wahrnehmung. Bild: Elke Hussel
Emery Escher (li) und Rita Zaworka lasen als eingespieltes Team im Freiberger Lyriksalon unter anderem das Tranströmer-Gedicht „Ostinato". Das Publikum erlebt einen Abend über Reduktion, Wahrnehmung und die stille Kraft der Kunst, die aus Begrenzung Intensität gewinnt.
Emery Escher (li) und Rita Zaworka lasen als eingespieltes Team im Freiberger Lyriksalon unter anderem das Tranströmer-Gedicht „Ostinato". Das Publikum erlebt einen Abend über Reduktion, Wahrnehmung und die stille Kraft der Kunst, die aus Begrenzung Intensität gewinnt. Bild: Elke Hussel
Ein Buch, ein Prinzip: Catharina Jacobi machte Poetik zur Dramaturgie des Freiberger Lyriksalons.
Ein Buch, ein Prinzip: Catharina Jacobi machte Poetik zur Dramaturgie des Freiberger Lyriksalons. Bild: Elke Hussel
Teil der Dramaturgie: Das Publikum des Lyriksalons in Freiberg zeichnete mit geschlossenen Augen und erlebte Tranströmers Prinzip der Verdichtung als eigene Wahrnehmung.
Teil der Dramaturgie: Das Publikum des Lyriksalons in Freiberg zeichnete mit geschlossenen Augen und erlebte Tranströmers Prinzip der Verdichtung als eigene Wahrnehmung. Bild: Elke Hussel
Emery Escher (li) und Rita Zaworka lasen als eingespieltes Team im Freiberger Lyriksalon unter anderem das Tranströmer-Gedicht „Ostinato". Das Publikum erlebt einen Abend über Reduktion, Wahrnehmung und die stille Kraft der Kunst, die aus Begrenzung Intensität gewinnt.
Emery Escher (li) und Rita Zaworka lasen als eingespieltes Team im Freiberger Lyriksalon unter anderem das Tranströmer-Gedicht „Ostinato". Das Publikum erlebt einen Abend über Reduktion, Wahrnehmung und die stille Kraft der Kunst, die aus Begrenzung Intensität gewinnt. Bild: Elke Hussel
Freiberg
Die Kunst des Wenigen: Wie der Freiberger Lyriksalon Weltliteratur erfahrbar macht
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Freiberger Lyriksalon wurde Tomas Tranströmers Poetik zur Erfahrung: ein Experiment zu Reduktion, Wahrnehmung und Intensität durch Begrenzung.

Es gibt Dichter, die ein Fenster öffnen. Der schwedische Lyriker Tomas Tranströmer gehörte zu denen, die mit wenigen Worten einen ganzen Raum verschieben konnten. Dass Tranströmer 2011 den Literaturnobelpreis erhielt, war eine Auszeichnung für das Vertrauen, dass Dichtung Dichte braucht. Seine Bilder erklären nichts, und gerade deshalb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:29 Uhr
4 min.
Chemnitzer FC nach Niederlage gegen VfB Auerbach: Werden die Karten in der Startelf neu gemischt?
Felix Müller (Mitte) und Martial Ekui (r.) vom CFC im Laufduell mit dem Auerbacher Max Roscher. Kehren die beiden Chemnitzer gegen Babelsberg in die Startformation zurück?
Der Fußball-Regionalligist hat sein Testspiel am Freitag 0:1 verloren. Der verärgerte Trainer kündigte an, sich schon auf die kommende Trainingswoche vor der Partie gegen den SV Babelsberg zu freuen.
Torsten Ewers
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
07.02.2026
3 min.
Reibung, Sammlung, Kraft – Das 4. Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie in der Freiberger Nikolaikirche
Charlotte Thiele spielte als Gastviolinistin einen mitreißenden Solopart in der Freiberger Nikolaikirche.
Ein Abend, der Gewissheiten infrage stellte und Energie bündelte. Mut zur Reibung, Momente der Sammlung und überwältigende Kraft verliehen dem vierten Sinfoniekonzert seine eindrucksvolle Wirkung.
Elke Hussel
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
05.11.2025
2 min.
Freiberg: Liedermacher Olaf Stellmäcke macht neugierig auf nächste CD
Olaf Stellmäcke und Band begeisterten beim Lyriksalon in der Stadtwirtschaft Freiberg.
Olaf Stellmäcke und seine Band gaben im Lyriksalon am Dienstagabend in Freiberg einen Vorgeschmack auf die neue CD.
Heike Hubricht
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
Mehr Artikel