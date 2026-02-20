Die Kunst des Wenigen: Wie der Freiberger Lyriksalon Weltliteratur erfahrbar macht

Freiberg
Im Freiberger Lyriksalon wurde Tomas Tranströmers Poetik zur Erfahrung: ein Experiment zu Reduktion, Wahrnehmung und Intensität durch Begrenzung.
Es gibt Dichter, die ein Fenster öffnen. Der schwedische Lyriker Tomas Tranströmer gehörte zu denen, die mit wenigen Worten einen ganzen Raum verschieben konnten. Dass Tranströmer 2011 den Literaturnobelpreis erhielt, war eine Auszeichnung für das Vertrauen, dass Dichtung Dichte braucht. Seine Bilder erklären nichts, und gerade deshalb...
