Die Macht der Namen: Ein digitales Denkmal für NS-Opfer aus Freiberg

Gitta Braun und Celestine Silberstein aus Freiberg wurden 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. In den „Arolsen Archives“ sind ihre Namen in einem digitalen Denkmal für NS-Opfer verewigt.

Am 1. Juli 1942 wurden die zwei Schwestern Gitta Braun und Celestine Silberstein aus Freiberg in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Sie überleben weniger als ein Jahr. Zwei Stolpersteine auf der Burgstraße 22 in Freiberg erinnern an die beiden Jüdinnen. Früher haben sie zusammen auf der Burgstraße gewohnt. Gitta und Celestine sind zwei der... Am 1. Juli 1942 wurden die zwei Schwestern Gitta Braun und Celestine Silberstein aus Freiberg in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Sie überleben weniger als ein Jahr. Zwei Stolpersteine auf der Burgstraße 22 in Freiberg erinnern an die beiden Jüdinnen. Früher haben sie zusammen auf der Burgstraße gewohnt. Gitta und Celestine sind zwei der...