Die Osterkrone von Sohra zählt fast 350 bunte Eier

Es ist eine schöne Tradition im Ortsteil der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, sich vor Ostern am Osterbrunnen zu treffen. Am Sonntag ist es wieder soweit.

Das vierte Jahr in Folge haben die Bewohner von Sohra eine Osterkrone geschmückt. Heimatverein, Landfrauen und andere gingen unter Federführung von Margita Butze ans Werk. 348 Eier in Wachsmaltechnik, 35 handbemalte Eier in Körbchen - gemalt mit Acrylfarbe von Michèle und Claudia Arnold - und ein Straußenei als Krönung verzieren die...