Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Die schönen Seiten des Herbstes in Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Herbst in Freiberg: Kastanienzeit am Meißner Ring, Spaziergänge an der Stadtmauer, schöner Blick von „Alter Elli“ und Pilzfunde sogar in Friedeburg.

Herbststimmung in Freiberg: Am Meißner Ring ist Kastanienzeit – und Maria Tobies ist mit ihrem 15 Monate alten Sohn Lounis fleißig beim Sammeln. Zwischen grünen, gelben und roten Baumkronen lädt der Weg entlang der Stadtmauer zum Spazieren ein. Wer ein paar Extra-Minuten einplant, wird an der Bergbauanlage „Alte Elisabeth“ mit einem...
