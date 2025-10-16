Die schönen Seiten des Herbstes in Freiberg

Freiberg
Herbst in Freiberg: Kastanienzeit am Meißner Ring, Spaziergänge an der Stadtmauer, schöner Blick von „Alter Elli“ und Pilzfunde sogar in Friedeburg.
Herbststimmung in Freiberg: Am Meißner Ring ist Kastanienzeit – und Maria Tobies ist mit ihrem 15 Monate alten Sohn Lounis fleißig beim Sammeln. Zwischen grünen, gelben und roten Baumkronen lädt der Weg entlang der Stadtmauer zum Spazieren ein. Wer ein paar Extra-Minuten einplant, wird an der Bergbauanlage „Alte Elisabeth“ mit einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.