  • Die schönsten Bilder vom Winterwochenende rund um Freiberg und Flöha: Grillwurst, Schnee und Weihnachtsbäume

In Krummenhennersdorf erwärmen sich die Feuerwehrleute bei Minus 15 Grad am Feuer.
Bild: Christof Heyden
In Krummenhennersdorf erwärmen sich die Feuerwehrleute bei Minus 15 Grad am Feuer.
In Krummenhennersdorf erwärmen sich die Feuerwehrleute bei Minus 15 Grad am Feuer. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Die schönsten Bilder vom Winterwochenende rund um Freiberg und Flöha: Grillwurst, Schnee und Weihnachtsbäume
Von Christof Heyden
Als Wintergrillen, Knutfest oder Neujahrsfeuer - mit Ideenreichtum nehmen die Mittelsachsen am Wochenende Abschied von ihren Tannenbäumen

Ob die 12. Auflage der Winterfeuer in Halsbrücke, das Lichterfest der Weihnachtsbäume in Krummenhennersdorf und der Treff zum elften Neujahrsfeuer in Tuttendorf- die Feuerwehrgerätehäuser und deren Außenanlagen erwiesen sich am Wochenende als Besuchermagneten. In gemeinschaftlicher Runde verabschiedeten sich vielerorts die Mittelsachsen von...
