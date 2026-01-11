Die schönsten Bilder vom Winterwochenende rund um Freiberg und Flöha: Grillwurst, Schnee und Weihnachtsbäume

Als Wintergrillen, Knutfest oder Neujahrsfeuer - mit Ideenreichtum nehmen die Mittelsachsen am Wochenende Abschied von ihren Tannenbäumen

Ob die 12. Auflage der Winterfeuer in Halsbrücke, das Lichterfest der Weihnachtsbäume in Krummenhennersdorf und der Treff zum elften Neujahrsfeuer in Tuttendorf- die Feuerwehrgerätehäuser und deren Außenanlagen erwiesen sich am Wochenende als Besuchermagneten. In gemeinschaftlicher Runde verabschiedeten sich vielerorts die Mittelsachsen von...