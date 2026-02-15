MENÜ
Bild: Marcel Schlenkrich
Bild: Marcel Schlenkrich
Wer steckt wohl hinter dieser Teufelsmaske? Es blieb ein Geheimnis.
Wer steckt wohl hinter dieser Teufelsmaske? Es blieb ein Geheimnis. Bild: Marcel Schlenkrich
Mittelsachsens Landrat Sven Krüger (r.) verteilte am Eingang Lose.
Mittelsachsens Landrat Sven Krüger (r.) verteilte am Eingang Lose. Bild: Marcel Schlenkrich
Diese beiden Schönheiten hatten viel Spaß an der Faschingsparty im Tivoli.
Diese beiden Schönheiten hatten viel Spaß an der Faschingsparty im Tivoli. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Boygroup des Freiberger Karneval Klub ließ es wieder einmal krachen.
Die Boygroup des Freiberger Karneval Klub ließ es wieder einmal krachen. Bild: Marcel Schlenkrich
Bei der Faschingsparty des Freiberger Karneval Klub im Tivoli ging es auch artistisch zu.
Bei der Faschingsparty des Freiberger Karneval Klub im Tivoli ging es auch artistisch zu. Bild: Marcel Schlenkrich
Bei der Polonaise hielt es keinen auf dem Sitz.
Bei der Polonaise hielt es keinen auf dem Sitz. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Freiberger Narren in bester Stimmung.
Die Freiberger Narren in bester Stimmung. Bild: Marcel Schlenkrich
Kein Karneval in Freiberg ohne die Funkengarden. Hier die Roten Funken.
Kein Karneval in Freiberg ohne die Funkengarden. Hier die Roten Funken. Bild: Marcel Schlenkrich
Bild: Marcel Schlenkrich
Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Die schönsten Bilder von der Faschingsparty im Tivoli Freiberg: Hippies, Glamour, Funkenmariechen
Von Marcel Schlenkrich
Nach dem Büttenabend am Freitag war die Faschingsparty der zweite Höhepunkt im Freiberger Karneval. Es wurde vor allem: Getanzt, getanzt, getanzt.

Die Faschingsparty des Freiberger Karneval Klub lockte am Samstagabend viele Gäste ins Tivoli. Viele kamen getreu dem Motto „Flower Power“ als Hippies kostümiert. Einige hatten sich so verkleidet dass sie nicht erkannt wurden, wie etwa ein Teufel. Mittelsachsens Landrat Sven Krüger verteilte am Eingang Lose und saß dann im Elferrat auf der...
