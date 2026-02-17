Die schönsten Bilder vom Fasching in der Freiberger Region: Das närrische Treiben nimmt kein Ende

Seit vielen Tagen toben die Narren durch Dörfer und Städte. Die „Freie Presse“ hat ein paar der schönsten Bilder davon herausgesucht und verspricht: Mit dem Aschermittwoch ist noch nicht alles vorbei!

Was war das bis jetzt schon für eine Faschingssaison in der Freiberger Region! Allein in der Silberstadt gab es mit Weiberfasching, Büttenabend und Faschingsparty bereits drei große Höhepunkte, diesmal unter der Überschrift „Flower Power bunt und schrill - Der FKK macht was er will“. Am Dienstag folgte dann das letzte Highlight, nämlich... Was war das bis jetzt schon für eine Faschingssaison in der Freiberger Region! Allein in der Silberstadt gab es mit Weiberfasching, Büttenabend und Faschingsparty bereits drei große Höhepunkte, diesmal unter der Überschrift „Flower Power bunt und schrill - Der FKK macht was er will“. Am Dienstag folgte dann das letzte Highlight, nämlich...