Die fröhlichsten Bilder vom Fasching in Halsbrücke: Ein wilder Ritt durch 40 Jahre

Es war nicht irgendeine Faschingsveranstaltung, die am Samstagabend Halsbrücke zum beben brachte. Es war das Fest zum 40. Jubiläum.

Zeremonienmeister Torsten Hahn hatte beim großen Faschingsabend des Halsbrücker Carnevals Club (HCC) am Samstagabend in der Aula der Oberschule Halsbrücke alles im Griff. Gemeinsam mit dem ausverkauften Haus feierten alle eine Mega-Party zu Ehren der 40. Saison des Vereins. Wie jede zuvor stand auch diese unter dem Motto „Rund um die Hohe...