Halsbrücker Karnevalisten feiern 40. Saison: Was die ersten „Funken“ noch wissen

Freiberg
Rosi und Martina waren 1986 dabei, als der HCC gegründet wurde. Damals tanzten sie in der Funkengarde. Und noch heute packen sie mit an, wenn ihr Herzensclub Hilfe braucht.
In der Aula der Oberschule Halsbrücke herrscht am Donnerstagabend reges Treiben. Zahlreiche Mitglieder des Halsbrücker Carnevals Club (HCC) basteln auf der Bühne, kraxeln Leitern hinauf und hinunter, schleppen Banner hin und her oder stecken Kabel in allerlei technische Geräte. Mittendrin Thomas Oertel, Präsident des Clubs. Er hat die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.