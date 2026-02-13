Halsbrücker Karnevalisten feiern 40. Saison: Was die ersten „Funken“ noch wissen

Rosi und Martina waren 1986 dabei, als der HCC gegründet wurde. Damals tanzten sie in der Funkengarde. Und noch heute packen sie mit an, wenn ihr Herzensclub Hilfe braucht.

In der Aula der Oberschule Halsbrücke herrscht am Donnerstagabend reges Treiben. Zahlreiche Mitglieder des Halsbrücker Carnevals Club (HCC) basteln auf der Bühne, kraxeln Leitern hinauf und hinunter, schleppen Banner hin und her oder stecken Kabel in allerlei technische Geräte. Mittendrin Thomas Oertel, Präsident des Clubs. Er hat die... In der Aula der Oberschule Halsbrücke herrscht am Donnerstagabend reges Treiben. Zahlreiche Mitglieder des Halsbrücker Carnevals Club (HCC) basteln auf der Bühne, kraxeln Leitern hinauf und hinunter, schleppen Banner hin und her oder stecken Kabel in allerlei technische Geräte. Mittendrin Thomas Oertel, Präsident des Clubs. Er hat die...