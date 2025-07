„Die Stelle ist berüchtigt“: 34-Jähriger bei Motorradunfall in Neuhausen im Erzgebirge schwer verletzt

Am Freitag ist ein 34-jähriger Motorradfahrer in einer langgezogenen Kurve in Rauschenbach mit der Leitplanke kollidiert. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfall auf der S 211 zwischen Rauschenbach und Neuhausen: Am Freitag kurz vor 16 Uhr war ein 34-Jähriger mit einer Gruppe von fünf Motorradfahrern unterwegs. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab - warum, ist noch unklar. Sein Motorrad kollidierte mit der Leitplanke,... Unfall auf der S 211 zwischen Rauschenbach und Neuhausen: Am Freitag kurz vor 16 Uhr war ein 34-Jähriger mit einer Gruppe von fünf Motorradfahrern unterwegs. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab - warum, ist noch unklar. Sein Motorrad kollidierte mit der Leitplanke,...