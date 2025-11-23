Die zehn ultimativen Weihnachtsmarkt-Geheimtipps in Mittelsachsen

Der Freiberger Christmarkt gehört zu den schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands. Bild: Albrecht Holländer Artworks

Der Christmarkt in Freiberg (Foto von 2024) öffnet schon am 25. November. Bild: Eckardt Mildner

Der Weihnachtsmarkt in Hainichen (Bild von 2024) gilt als der Weihnachtsmarkt mit der edelsten Location. Bild: Falk Bernhardt

Der Weihnachtsmarkt von Hainichen reicht bis in den Rokokosaal des „Goldenen Löwen“ hinein, hier beim Neujahrsempfang: Thomas Kühn als Christlieb Ehregott Gellert und Verena Kermes als dessen Schwester Johanna Wilhelmine. Bild: Falk Bernhardt

Im „Alten Schloss Penigk“ findet die Schlossweihnacht statt, 2024 war die Schneekönigin dabei /Foto). Bild: Mario Hösel

Auf dem romantischen Augustusburger Männelmarkt, hier ein Bild von 2024, herrscht meist Hochbetrieb. Bild: Andreas Bauer

Im Lindenhof in Leubsdorf veranstaltet der Kulturverein am 6. Dezember einen Adventsmarkt, hier ein Foto von 2024 mit Bürgermeister Dirk Fröhlich (l.) und Manfred Haustein, ebenfalls Mitglied im Kulturverein Lindenhof. Bild: Claudia Dohle

Bei der Landbumml-Hofweihnacht in Niederwiesa schaute im vorigen Jahr auch Knecht Ruprecht vorbei. Bild: Richard Hamann

Beim Weihnachtsmarkt in Döbeln führen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Döbeln jedes Jahr ein Märchenspiel auf, hier ein Archivbild. Bild: Lutz Weidler

Prächtig illuminiert war das Schloss zur Rochlitzer Schlossweihnacht im vorigen Jahr. Bild: Mario Hösel

Ein Höhepunkt in der Adventszeit ist die Augustusburger Wildweihnacht. Bild: Claudia Dohle