Die zehn ultimativen Weihnachtsmarkt-Geheimtipps in Mittelsachsen

Der Freiberger Christmarkt gehört zu den schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands.
Der Freiberger Christmarkt gehört zu den schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands. Bild: Albrecht Holländer Artworks
Der Christmarkt in Freiberg (Foto von 2024) öffnet schon am 25. November.
Der Christmarkt in Freiberg (Foto von 2024) öffnet schon am 25. November. Bild: Eckardt Mildner
Der Weihnachtsmarkt in Hainichen (Bild von 2024) gilt als der Weihnachtsmarkt mit der edelsten Location.
Der Weihnachtsmarkt in Hainichen (Bild von 2024) gilt als der Weihnachtsmarkt mit der edelsten Location. Bild: Falk Bernhardt
Der Weihnachtsmarkt von Hainichen reicht bis in den Rokokosaal des „Goldenen Löwen“ hinein, hier beim Neujahrsempfang: Thomas Kühn als Christlieb Ehregott Gellert und Verena Kermes als dessen Schwester Johanna Wilhelmine.
Der Weihnachtsmarkt von Hainichen reicht bis in den Rokokosaal des „Goldenen Löwen“ hinein, hier beim Neujahrsempfang: Thomas Kühn als Christlieb Ehregott Gellert und Verena Kermes als dessen Schwester Johanna Wilhelmine. Bild: Falk Bernhardt
Im „Alten Schloss Penigk“ findet die Schlossweihnacht statt, 2024 war die Schneekönigin dabei /Foto).
Im „Alten Schloss Penigk“ findet die Schlossweihnacht statt, 2024 war die Schneekönigin dabei /Foto). Bild: Mario Hösel
Auf dem romantischen Augustusburger Männelmarkt, hier ein Bild von 2024, herrscht meist Hochbetrieb.
Auf dem romantischen Augustusburger Männelmarkt, hier ein Bild von 2024, herrscht meist Hochbetrieb. Bild: Andreas Bauer
Im Lindenhof in Leubsdorf veranstaltet der Kulturverein am 6. Dezember einen Adventsmarkt, hier ein Foto von 2024 mit Bürgermeister Dirk Fröhlich (l.) und Manfred Haustein, ebenfalls Mitglied im Kulturverein Lindenhof.
Im Lindenhof in Leubsdorf veranstaltet der Kulturverein am 6. Dezember einen Adventsmarkt, hier ein Foto von 2024 mit Bürgermeister Dirk Fröhlich (l.) und Manfred Haustein, ebenfalls Mitglied im Kulturverein Lindenhof. Bild: Claudia Dohle
Bei der Landbumml-Hofweihnacht in Niederwiesa schaute im vorigen Jahr auch Knecht Ruprecht vorbei.
Bei der Landbumml-Hofweihnacht in Niederwiesa schaute im vorigen Jahr auch Knecht Ruprecht vorbei. Bild: Richard Hamann
Beim Weihnachtsmarkt in Döbeln führen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Döbeln jedes Jahr ein Märchenspiel auf, hier ein Archivbild.
Beim Weihnachtsmarkt in Döbeln führen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Döbeln jedes Jahr ein Märchenspiel auf, hier ein Archivbild. Bild: Lutz Weidler
Prächtig illuminiert war das Schloss zur Rochlitzer Schlossweihnacht im vorigen Jahr.
Prächtig illuminiert war das Schloss zur Rochlitzer Schlossweihnacht im vorigen Jahr. Bild: Mario Hösel
Ein Höhepunkt in der Adventszeit ist die Augustusburger Wildweihnacht.
Ein Höhepunkt in der Adventszeit ist die Augustusburger Wildweihnacht. Bild: Claudia Dohle
Eine Pyramide gehört zum Mittweidaer Weihnachtsmarkt, hier ein Archivbild.
Eine Pyramide gehört zum Mittweidaer Weihnachtsmarkt, hier ein Archivbild. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Die zehn ultimativen Weihnachtsmarkt-Geheimtipps in Mittelsachsen
Von Heike Hubricht, Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom Freiberger Christmarkt über den Augustusburger Männelmarkt bis zur Wildweihnacht am Kunnerstein: In Mittelsachsen gibt es echte Geheimtipps hinter Schlossmauern, im Dorfsaal und mitten im Wald.

Wenn die ersten Herrnhuter Sterne leuchten, stehen Mittelsachsen vor der Frage: Wohin dieses Jahr zum Weihnachtsmarkt? Wir haben zehn Tipps zwischen Freiberg und Penig - der Adventskalender 2025.
