Diebe brechen in Lagerhalle einer Firma in Freiberg ein

Laut Polizei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Freiberg.

Unbekannte Diebe sind vermutlich in der Nacht zum Donnerstag in eine Lagerhalle nahe der Dresdner Straße (Bundesstraße 173) in Freiberg eingebrochen. Wie ein Mitarbeiter der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, hatten sich die Täter Zutritt über ein Fenster verschafft. Auf der Suche nach Brauchbaren öffneten die Einbrecher anschließend gewaltsam mehrere Türen und verschwanden nach einem erstem Überblick mit einer Kreissäge. Der Stehl- und Sachschaden wird laut Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Entdeckt worden ist der Einbruch am Abend des 1. Mai. (fp)